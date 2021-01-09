Где купить сигареты при локдауне: совет от главы Минздрава

Во время локдауна в Украине "с легкостью" можно купить сигареты в киосках. На киоски не распространяются ограничения, поскольку они не принимают посетителей.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается реализации сигарет - еще один вопрос, которым очень обеспокоено население. Их вы можете с легкостью купить в киосках, поскольку там прием посетителей не осуществляется. Постановление не предусматривает приостановление такой деятельности, поэтому с киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", - заявил Степанов.

Напомним, только вчера в правительстве подчеркнули, что продавать табачные изделия в супермаркетах во время локдауна не запрещено.

"Среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время "карантина зимних каникул", торговля табачными изделиями отсутствует", - пояснили в Кабинете министров.

В то же время РБК-Украина писало, что в первый день локдауна некоторые супермаркеты не продавали сигареты.