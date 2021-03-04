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В Кремле назвали "красную черту" в войне на Донбассе

Автор: Роман Тверденко

В Кремле назвали возобновление полноформатных боевых действий на Донбассе "красной чертой" в ситуации. После этого в России будут проводить "дополнительный анализ" перед новыми решениями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Tass.ru.

Он заявил, что возобновление полноформатных боевых действий является "красной чертой для Украины" в переговорном процессе по урегулированию ситуации.

"Если красная черта будет пересечена, то потребуется дополнительный анализ перед тем, как будут приниматься необходимые решения", - сказал Песков.

Ранее в ОБСЕ заявили, что для достижения полной "тишины" на Донбассе нужна большая политическая воля сторон конфликта. На сегодня в целом они сохраняют приверженность режиму прекращения огня.

Также в штабе операции Объединенных сил заявили о возможной угрозе обострения на Донбассе, а боевики разрешили вести огонь по украинским позициям. При этом украинская сторона называет такие заявления боевиков провокациями и заявляет, что готова на зеркальный ответ.

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