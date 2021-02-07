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Кравчук об обстрелах на Донбассе: на выстрел надо отвечать выстрелом

Автор: Роман Тверденко

На действия российских боевиков нужно отвечать зеркально. И не выбирать ситуации, когда стоит стрелять в ответ, а когда - нет.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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Он отметил, что провокаций от боевиков становится больше, они приводят к боевым потерям и потому нет смысла уже различать, что из них является провокациями, достойными ответа.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - сказал Кравчук.

Напомним, вчера во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Отмечалось, что от полученных ранений двое защитников - погибли, а за жизнь третьего борются медики.

Как писало РБК-Украина, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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