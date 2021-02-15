UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кравчук о Донбассе: мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно

Автор: РБК-Украина

Договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30".

Популярные новости
В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на тепло и воду 15 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию появления коронавируса 14 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставит, - практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.

По его словам, недавно он принимал участие в эфире российского "Первого канала", во время которого главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию.

"Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.

Как сообщало РБК-Украина, недавно глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны. По его словам, Украина не может притворяться, что режим тишины соблюдается.

Напомним, 14 февраля, на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате погибли трое бойцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс
Читайте также
ОБСЕ назвала основные горячие точки на Донбассе
У Путина объяснили слова о поддержке Донбасса: имел в виду социальную помощь
Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Прогноз погоды