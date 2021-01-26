Ковид-вакцинация в Украине: когда начнут прививать и кого

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, когда в Украине стартует вакцинация от коронавируса. По его словам, в первой "волне" будут вакцинировать медиков, которые работают непосредственно с больными COVID-19.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"По словам правительства и министра здравоохранения, со второй половины февраля в Украине должна начаться вакцинация. У Украины на сегодняшний день есть контракт с компанией Sinovac на поставку 1,9 млн доз. Из них первая поставка предполагает 700 тысяч доз препарата", - рассказал нардеп.

Глава комитета отметил, что еще 210 тысяч доз ожидаются по программе COVAX от кого-то из мировых производителей. Радуцкий подчеркнул, что это будет вакцина, имеющая разрешение на экстренное использование.

"В целом в программу COVAX попадает вакцина Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Какой именно из этих препаратов поступит в Украину - пока неизвестно. Также в Минздраве заявляют, что на завершающем этапе переговоры еще с одним из мировых производителей", - рассказал парламентарий.

Однако по условиям их соглашения министерство не вправе разглашать детали контракта, пока он не будет заключен.



"В первой "волне" будут вакцинировать медиков, которые работают непосредственно с больными COVID-19 и сотрудники экстренной медицинской помощи. Во второй "волне" - военные из зоны ООС и другие категории медиков. Дальше начнут прививать еще пожилых людей", - сказал депутат.

Глава комитета подчеркнул, что вся вакцинация препаратами, купленными за госсредства, "для людей будет бесплатной".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная служба здоровья Украины разрабатывает пакет Программы медгарантий для покрытия расходов на вакцинацию медучреждениям.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.