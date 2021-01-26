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Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине

Новина українською → Украина, Вторник 26 января 2021 11:04
Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации в Украине Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада включила в повестку дня законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Парламент также сократил сроки внесения альтернативных законопроектов. За это проголосовали 276 нардепов.

Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" заявлял, что в четверг, 28 января, Верховная рада может принять закон для запуска вакцинации от коронавируса в Украине.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Согласно внесенным предложениям, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.

Как сообщалось ранее, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.

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