Годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чествуют память погибших

Сегодня, 18 февраля - седьмая годовщина расстрела Майдана. Именно в этот день в 2014 году начались самые трагические события Революции Достоинства, когда в центре Киева погибло несколько десятков протестующих.

К годовщине в столице планируются акции на протяжении 18-20 февраля. Все подробности - на РБК-Украина.

18 февраля - годовщина штурма Майдана

Решающий этап противостояния силовиков и митингующих начался в день, когда Верховная рада должна была принять изменения в Конституцию для ограничения президентских полномочий Виктора Януковича.

Утром 18 февраля протестующие начали "Мирное наступление" и пошли к зданию парламента. "Беркутовцы" заблокировали правительственный квартал, но активистам удалось прорвать оцепление.

Также в этот день произошли стычки в Мариинском парке. На несколько часов приостанавливало работу киевское метро. СБУ объявило о начале антитеррористической операции.

Вечером "беркутовцы" начали штурм Майдана с бронетехникой, светошумовыми гранатами, помповыми ружьями. Ближе к ночи начался пожар в Доме профсоюзов. В результате столкновений погибло 23 человека, сотни активистов получили ранения разной степени тяжести.

Однако самый массовый расстрел произошел 20 февраля. Протестующих на Майдане обстреливали снайперы. Во время противостояния на улице Институтской “беркутовцы” открыли огонь по безоружным активистам.

Жертвами кровопролития в те дни стало более сотни демонстрантов. Президент Виктор Янукович был отстранен с должности и 22 февраля покинул Украину.

В память о погибших 20 февраля ежегодно отмечается День Героев Небесной Сотни.

Расследование дел Майдана не завершено

Расследование преступлений 2014 года еще продолжается. В рамках следственных мероприятий было открыто около 100 дел.

В конце 2019-го пятерых обвиняемых в расстрелах "беркутовцев" освободили из-под стражи в рамках обмена пленными с РФ. Тогда в Генпрокуратуре заявляли, что это не помешает судебному процессу и обвиняемые получат свои приговоры заочно.

Накануне 7-й годовщины Майдана генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что до конца 2021 года будет завершено следствие по основным делам. Также среди перспектив - вынесение приговора "беркутовцам", обвиняемым в расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014-го.

Как сообщила Венедиктова, под подозрением на данный момент находятся 24 сотрудника органов внутренних дел, 3 прокурора, 5 судей и 10 гражданских лиц.

ЕСПЧ вынес решение по событиям Майдана

21 января 2021 Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел о событиях Революции Достоинства.

Так, суд установил,что органы власти умышленно применяли жестокое обращение, государство было ответственным за убийство одного из протестующих. А многие из решений о содержании под стражей были самовольными

Также, по решению ЕСПЧ, официальные расследования в отношении этих событий во многих случаях были неэффективными.

Парламент осудил преступный режим Януковича

17 февраля 2021 года Верховная рада приняла постановление, в котором осудила преступный режим экс-президента Виктора Януковича.

Согласно документу, трагические события Революции Достоинства, последующая за ней аннексия Крыма, оккупация отдельных районов на востоке Украины произошли вследствие политики Виктора Януковича и его преступного режима, который поддерживался Россией и действовал вопреки национальным интересам Украины.

В постановлении также утверждается, что Революция Достоинства - один из ключевых моментов образования украинского государства и выразитель национальной идеи свободы.

Акции в Киеве на годовщину Майдана

На протяжении 18, 19 и 20 февраля анонсированы акции в память о событиях Революции Достоинства.

18 февраля в 19:00 состоится панихида в Михайловском соборе.

С 20:00 до 21:00 планируется шествие в память о Небесной Сотне по маршруту: Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - аллея Героев Небесной Сотни.

19 февраля откроется уличная документальная выставка на аллее Героев Небесной Сотни.

20 февраля в 10:00 состоится панихида у храма архистратига Михаила. В 18:00 вдоль аллеи Героев Небесной Сотни зажгут лампадки, а с 19:00 до 23:00 будут светить "Лучи Достоинства".

Как заявили в Нацполиции Киева, на время памятных акций в столице будут усилены меры безопасности в центре города, задействуют дополнительные патрули на улицах и в метро. Ожидается присутствие от 2-х до 6 тысяч участников.