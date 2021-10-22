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В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час

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Киев, Пятница 22 октября 2021 12:14
В Киеве объявлено штормовое предупреждение в ближайший час Фото: в Киеве объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Киеве резко изменится. В городе объявлено штормовое предупреждение в ближайший час.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В ближайший час с удержанием до конца суток 22 октября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, УкрГидрометцентр прогнозировал солнечную и теплую погоду сегодня в Киеве. Температура воздуха днем составляет +16+18, а ночью +9+11.

Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Напомним, резкое похолодание приближается к Украине.

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