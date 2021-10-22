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У Києві оголошено штормове попередження у найближчу годину

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 12:14
У Києві оголошено штормове попередження у найближчу годину Фото: у Києві оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода у Києві різко зміниться. У місті оголошено штормове попередження у найближчу годину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Зазначимо, УкрГідрометцентр прогнозував сонячну та теплу погоду сьогодні у Києві. Температура повітря вдень складає +16+18, а вночі +9+11.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Нагадаємо, різке похолодання наближається до України.

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