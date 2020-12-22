В Киеве могут закрыть новогодние локации. Такое решение может быть принято из-за несоблюдения противоэпидемических мер со стороны организаторов.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По его словам, некоторые организаторы безответственно отнеслись к соблюдению профилактических мероприятий.
"Новогодние локации будут проверяться, если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то, действительно, будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", - сказал Рубан.
Он добавил, что ответственность за соблюдение карантинных мер лежит на местных органах власти.
"В субботу, воскресенье мы работали исключительно в режиме консультирования и предоставления информации. Но в случае несоблюдения правил будем решать вопрос о запрете их работы (новогодних локаций - ред.)", - резюмировал Рубан.
Напомним, на прошлой неделе Рубан сообщал, что сейчас нет оснований для ужесточения карантина в Киеве.
Также глава Госпотребслужбы столицы сообщал, что в первые две недели нового года ожидается минимальная заболеваемость COVID-19.