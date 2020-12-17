Сейчас оснований для ужесточения карантина в Киеве нет, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан не видит оснований для ужесточения карантина в Киеве сейчас. Во введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.

"Нет, оснований для этого нет (ужесточать карантин ранее - ред.). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ситуация в Киеве остается напряженной.

"Она напряженная из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев. Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью или из-за недоверия к медицине, или из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - отметил Рубан.

Напомним, в Украине планируют ужесточение карантина с 8 по 24 января. Однако это будет не локдаун.

Также РБК-Украина писало, что правительство прогнозирует 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в сутки уже в начале января.

Отметим, в Украине за сутки выявили 12 047 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.