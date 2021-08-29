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В Киеве из-за ливня ограничили вход на станцию метро "Героев Днепра"

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве закрыли первый вестибюль станции метро "Героев Днепра". Это связано с непогодой, которая сейчас бушует в столице.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Первый вестибюль станции метро "Героев Днепра" закрыт на вход и выход во избежание подтопления из-за непогоды", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что станция продолжает работать, однако о возобновлении работы в обычном режиме будет сообщено дополнительно. Работа вестибюля №2 также не ограничивалась.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у Киеве бушует непогода из-за которой затоплен ряд улиц.

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