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В Киеве еще не решили, как праздновать Новый год. Будут учитывать эпидситуацию

Автор: Марианна Присяжнюк

Городские власти Киева еще решают вопрос относительно празднования новогодних и рождественских праздников в городе. Будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом.

Так ответили на запрос РБК-Украина в Департаменте культуры Киевского городского совета.

В горсовете отметили, что в августе провели конкурс на лучший проект по празднованию новогодних и рождественских праздников на Контрактовой и Софийской площади.

"Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в городе Киева и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в ответе.

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Отметим, в столице Польши Варшаве отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, из-за эпидемии COVID-19.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине. Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

Кроме того, в Киеве и еще шести областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. В целом по стране больничные койки заполнены на 65,4%.

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