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Киев вернулся в "оранжевую зону"

Автор: РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев вернулся в "оранжевую зону".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения) и детские лагеря.

При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

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Новое зонирование начнет действовать с 00:00 12 октября.

Напомним, 24 сентября Киев вернулся в "желтую зону".

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев попадет в "оранжевую зону".

Добавим, что в Украине впервые зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. При этом в Киеве за сутки заболели более 550 человека.

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