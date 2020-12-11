Катастрофа Ил-76 под Луганском: приговор Назарову оставили в силе  

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения.

Об этом говорится в сообщении суда.

Сообщается, что сегодня суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы в интересах Назарова на приговор Павлоградского суда. В марте 2017 года генерала приговорили к 7 годам лишения свободы за халатное отношение к военной службе, которое привело к катастрофе.

Коллегия судей решила оставить без удовлетворения апелляционные жалобы, а приговор суда первой инстанции - без изменений.

Обновлено от 13:50

Адвокат Виталий Погосян в комментарии РБК-Украина рассказал, что в течение месяца Назарова должны задержать.

"По закону, будет объявлен полный текст приговора, потом отправят в суд первой инстанции, то есть Павлоградского районного суда. А этот суд в течение 3 дней должен предоставить документы в полицию, которая будет задерживать и выполнять приговор. Думаю, в течение месяца его должны задержать", - заявил Погосян.

Напомним, Назаров получил семь лет тюрьмы по этому делу. Ему оставили генеральское звание, а с Министерства обороны взыскали по 500 тысяч гривен семьям погибших военных.

Военный самолет сбили в ночь на 14 июня 2014 года при посадке в аэропорту "Луганск". Пророссийские боевики применили ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.

Отметим, украинский суд рассматривает дело бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, который подозревается в причастности к катастрофе.