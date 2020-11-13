Карантин выходного дня начинает действовать завтра: что и как работает

В субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня для того, чтобы уменьшить число новых случаев коронавируса. Он будет действовать до 00:00 понедельника.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

На выходные запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

В Украине в выходные дни позволят работать аптекам, ветеринарным аптекам, продуктовым магазинам, АЗС и СТО. Также продолжит курсировать общественный транспорт.

Кроме того, будут работать учреждения, которые предоставляют финансовые услуги и финансовые учреждения. Продолжат работу сферы инкассации и перевозок валютных ценностей, операторы почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что продолжительность карантина выходного дня будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне.