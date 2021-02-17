UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин в Украине продлится до 30 апреля. Опубликовано постановление

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля. С 24 февраля в Украине снова начнет действовать адаптивный формат ограничений, то есть зонирование.

Постановление опубликовали на сайте правительства.

В среду, 24 февраля, вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.

Правительство разрешило проведение матчей профессиональных спортивных клубов со зрителями при условии заполненности сооружений или помещений не более как на 50% и с соблюдением участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мер. Это разрешение начнет действовать уже завтра, 18 февраля.

Кроме того, Кабмин разрешил заведениям общественного питания в "желтой" зоне карантина работать с 7:00 до 24:00. Ранее работа кафе и ресторанов разрешалась до 23 часов.

Напомним, решение о продлении карантина и возвращении зонирования было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Больше про новые карантинные ограничения вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпостановлениеКарантин
Читайте также
Турция ослабит карантин с марта: какие ограничения отменят
Вспышка коронавируса и красная зона: что происходит в Ивано-Франковске
Прогноз погоды