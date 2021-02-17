Карантин в Украине продлится до 30 апреля. Опубликовано постановление

В среду, 24 февраля, вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом. Однако деление на зоны будет действовать в целом по стране или на уровне регионов, а не на уровне городов и районов, как было раньше.

Правительство разрешило проведение матчей профессиональных спортивных клубов со зрителями при условии заполненности сооружений или помещений не более как на 50% и с соблюдением участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мер. Это разрешение начнет действовать уже завтра, 18 февраля.

Кроме того, Кабмин разрешил заведениям общественного питания в "желтой" зоне карантина работать с 7:00 до 24:00. Ранее работа кафе и ресторанов разрешалась до 23 часов.