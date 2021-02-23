Карантин могут ужесточить в двух областях: где именно

Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность ужесточения карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятной ситуацией в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров с 26 февраля.

Также сообщалось, что в "красную" зону карантина попали две области.