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Карантин могут ужесточить в двух областях: где именно

Автор: РБК-Украина

Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность ужесточения карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:

  • проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;
  • рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятной ситуацией в Ивано-Франковской области будет запрещена посадка и высадка пассажиров с 26 февраля.

Также сообщалось, что в "красную" зону карантина попали две области.

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Новости Украины Закарпатская областьЧерновицкая областьКарантин
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