В Кабмине определили режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина

Оранжевый уровень карантинных ограничений означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме. Для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.

Об этом на брифинге сказал временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал он.

По его словам, единственным требованием для других учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".

Напомним, 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

До решения правительства по ужесточению карантина на выходных и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.