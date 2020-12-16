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В Украине финансирование медицины вырастет на 60% в следующие два года, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 14:36
В Украине финансирование медицины вырастет на 60% в следующие два года, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал значительное увеличение финансирования медицины в стране. Он заявил, что в следующие два года оно вырастет на 60%.

Об этом он заявил во время заседания правительства.

Также он анонсировал увеличение заработной платы медработникам.

"В следующие 2 года финансирование медицины вырастет на 60%, при этом заработная плата медицинских работников вырастет на 30% уже в следующем году", - заявил он.

Напомним, Верховная рада одобрила закон о государственном бюджете №4000 во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 289 нардепов.

Отметим, в первом чтении проект госбюджета на 2021 год, кроме "Слуги народа" поддержали "Батькивщина", группа "Довіра" и группа "За майбутнє". Также документ поддержали 11 внефракционных нардепов. За основу документ приняли 5 ноября. Всего его поддержали 275 нардепов.

Подробнее о госбюджете на 2021 год читайте в материале РБК-Украина "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

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