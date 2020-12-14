Работу ресторанов в Украине продлили на час. Новогодняя ночь - исключение

Кабинет министров опубликовал доработанное постановление о продлении карантина в Украине. Согласно документу, работу заведений разрешили до 01:00 в новогоднюю ночь.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на правительственном портале.

Документом запрещается работа после 23 и до 7 часов с запретом проведения расчетных операций после 22 часов бизнеса по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.). Стоит отметить, что ранее заведения могли работать лишь до 22:00.

"Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и деятельности после 23 часов 31 декабря 2020 года до 1 часа 1 января 2021 года", - указано в постановлении.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказывали, как будут работать заведения питания в новогоднюю ночь.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года.

В рамках нового постановления о карантине предусматривается изменение режима работы предприятий общественного питания. Они могут работать до 23:00, но проведение расчетных операций ограничивается до 22:00.

Кроме того, карантин в Украине все же усилят. Ограничения вступят в силу 8 января и будут действовать до 24 января 2021 года.