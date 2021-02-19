Кабмин рассчитывает на получение первых партий вакцины в феврале

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассчитывает на получение первых партий вакцины в феврале. Вакцинация должна была стартовать 15 февраля, однако препараты еще не поступили.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Украина все еще рассчитывает получить первые партии вакцины в феврале... Уже в конце февраля - начале марта поступят первые партии от Pfizer/BioNTech в количестве 117 тысяч доз. Это последняя информация, что вчера прозвучала от ЮНИСЕФ", - заявил глава Кабмина.

Напомним, Министерство иностранных дел помогает Министерству здравоохранения организовывать процесс переговоров с производителями вакцин от коронавируса. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, украинские посольства устроили настоящую охоту на вакцину.

Как писало РБК-Украина, в Украине планировали начать процесс вакцинации на этой неделе, с 15 февраля. Однако до сих пор страна не получила ни одной партии вакцины. При этом министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцинация в стране точно начнется в феврале.

Отметим, вчера ночью министр здравоохранения вылетел в Индию для переговоров о поставках вакцины от COVID.