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Кабмин принял ряд решений по противодействию СOVID-19: что изменится

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров принял ряд важных решений по противодействию коронавирусу. В частности, правительство выделило дополнительные средства на тестирование.

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Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, правительство выделило:

  • 100 млн гривен дополнительно лабораторным центрам на тестирование;
  • 160 млн гривен на закупку дополнительного оборудования для тестирования;
  • 572 млн гривен для закупки кислорода.

Кроме того, увеличатся коэффициенты, по которым рассчитывают выплаты медучреждениям. Чем больше пациентов - тем больше выплаты.

Напомним, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в начале заседания правительства заявил, что кислород должен быть подведен к 80% койко-мест для больных с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Кабмин перенес изменение критериев для "красной зоны" карантина. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Также стало известно, что президенту Владимиру Зеленскому предложат ввести карантин "выходного дня", а также перевести школы и вузы на дистанционное обучение.

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