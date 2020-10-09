Критерии для "красной зоны" карантина изменят на следующей неделе, - источник

Кабинет министров Украины перенес изменение критериев для "красной зоны" карантина. Ожидается, что решение будет принято на следующей неделе.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

По его словам, изменения в постановление № 641, которые предполагают некоторые ужесточения, перенесли на следующую неделю.

"Поскольку речь идет об ограничениях, министры попросили ее доработать. Но, несмотря на это сегодня, государственная комиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать отдельно города, где идет рост", - отметил источник.

Он добавил, что замечания были у Министерства молодежи и спорта, а также у Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров планировалось, что будут изменены критерии "красной зоны". Кроме того, ожидался запрет массовых мероприятиях во всех зонах.

Также стало известно, что президенту Владимиру Зеленскому предложат ввести карантин "выходного дня", а также перевести школы и вузы на дистанционное обучение.