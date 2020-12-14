Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина с усилением в январе

Кабинет министров обнародовал постановление о продлении карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. Постановление также предусматривает ужесточение ограничений в период с 8 января до 00:00 25 января.

Постановление опубликовали на Правительственном портале.

Новые ограничения

С 19 декабря в стране вступят в силу новые карантинные ограничения. Будет запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и тому подобное, если в залах присутствуют более одного человека на 10 кв. метров;

работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Усиленные январские ограничения

В период с 00:00 8 января и до 00:00 25 января в стране запрещается:

прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе), кроме адресной доставки заказов, заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме приема посетителей в магазинах, чья работа разрешена;

прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей магазинов, кроме продуктовых магазинов, аптек, магазинов изделий медназначения, магазинов, которые продают средства гигиены, средства связи, ветпрепараты, корма, семена (остальные магазины могут осуществлять доставку);

прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений;

прием посетителей спортивными залами, фитнес-центрами, бассейнами, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами;

проведение всех массовых мероприятий (кроме горнолыжного досуга, новогодних и рождественских праздников елки, официальных спортивных мероприятий, матчей профессиональных спортивных клубов без зрителей);

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учреждений образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учреждений образования.

Ограничения "оранжевой зоны"

Кроме того, в стране продолжат действовать ограничения "оранжевой зоны" карантина, которые действуют и сейчас. Будет запрещено:

нахождение в общественном транспорте и общественных местах без маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места изоляции или обсервации;

проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (кроме официальных и профессиональных спортивных мероприятий без зрителей, экзаменов для нотариата и мероприятий для обеспечения работы органов власти);

работа кинотеатров и учреждений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;

перевозка в пассажирском транспорте большего числа пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних за одним столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

работа заведений, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка о дистанции между клиентами, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;

пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

деятельность заведений размещения (кроме отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

посещение учреждений образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещение учреждений образования в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учреждения образования;

проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная медпомощь и другая неотложная медпомощь);

работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного лица на 20 квадратных метров;

посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

Пересечение КПВВ иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);

посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями.

Напомним, в Кабмине не исключают усиление карантина раньше 8 января, если заболеваемость коронавирусом в Украине резко начнет расти.