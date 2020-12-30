Избрание меры пресечения Микитасю перенесли из-за заявления об отводе судьи

Шевченковский районный суд города Киева не избрал меру пресечения бывшему главе "Укрбуду" Максиму Микитасю в деле о заказе похищения человека. Защита подала заявление об отводе следственного судьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

По мнению адвокатов, произошло нарушение процедуры автораспределения судей.

Судья объявила перерыв до 31 декабря для рассмотрения заявления на отвод следователя судьи.

"Поскольку представление данного заявления об отводе следователя судьи исключает дальнейшее рассмотрение дела, очевидно, такое заявление будет передано на автораспределение. Ориентировочно данное заявление будет рассмотрено завтра в 9:00 в этом же помещении", - заявила она.

Напомним, Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Его считают заказчиком похищения киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тысяч долларов.

Как отметил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, сторона обвинения будет требовать от суда взять Микитася под стражу.

При этом в НАБУ назвали Микитася обличителем коррупции, заявив, что не могут оказывать на него давление.

Отметим, Максим Микитась также является фигурантом еще одного дела в связи с завладением 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО. Также бывший нардеп возместил 50 млн гривен ущерба по этому делу.