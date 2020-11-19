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Ивано-Франковск после бойкота все-таки вводит карантин выходного дня

Автор: РБК-Украина

После бойкота на минувших выходных Ивано-Франковск все-таки вводит карантин выходного дня. До этого местная власть вслед за Львовом отменила выходные по субботам и воскресеньям.

Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти и трактует их по-своему", - сказал Марцинкив.

Он также высказал мнение о том, что карантин выходного дня ничего не дает с эпидемиологической точки зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что Ивано-Франковск сделал субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общественного питания, ТРЦ и другого бизнеса в обход карантина выходного дня.

На минувших выходных ряд украинских городов отказался соблюдать ограничения: Львов, Одесса, Черкассы, Днепр, Мукачево, Тернополь, Мариуполь, Житомир, Славянск и Краматорск.

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет карантин выходного дня альтернативой полному локдауну.

"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат за две-три недели", - заявил он.

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