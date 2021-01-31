Италия не рекомендует вакцину от AstraZeneca людям старше 55 лет

Итальянский регулятор не рекомендует делать прививки вакциной от COVID британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет. Для этой возрастной группы недостаточно данных клинических испытаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA).

Сообщается, что вакцина рекомендована людям в возрасте от 18 до 55 лет. Данная позиция аргументирована тем, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о воздействии своей вакцины на пожилых.

Таким образом, старшую возрастную группу рекомендуется вакцинировать препаратами от Pfizer / BioNTech и Moderna. Что касается вакцины AstraZeneca, окончательная оценка будет дана только в конце текущих клинических испытаний.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca войдет во вторую партию поставок в Украину по механизму COVAX. Ожидается, что Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз.

На этой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение вакцины AstraZeneca. До этого разрешение получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцины этих компаний уже используют в странах Европейского союза.