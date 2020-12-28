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Иран настаивает, что передал Украине техотчет по катастрофе МАУ

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Отчет якобы был передан в онлайн-формате.

Об этом сообщает IRNA.

"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", - сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Напомним, на прошлой неделе иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе МАУ затянулся. Сейчас Киев ждет от Тегерана официальные документы технического отчета о причинах катастрофы.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныкатастрофаИран