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Пока нет данных, что вакцинация уменьшает риск передачи COVID, - ВОЗ

Новина українською → Вторник 26 января 2021 14:19
Пока нет данных, что вакцинация уменьшает риск передачи COVID, - ВОЗ Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения не владеет данными о том, что вакцинация позволяет уменьшить риск передачи коронавируса. Поэтому в ВОЗ не рекомендует включать путешественников в список тех, кому необходима вакцинация.

Об этом заявили в Стратегической консультативной группе экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), передает France24.

"Из-за этого и отсутствия доказательств того, что вакцинация снижает риск передачи, SAGE в настоящее время не рекомендует вакцинацию COVID-19 путешественникам", - отметили эксперты.

Ранее в ВОЗ заявили, что странам не стоит рассчитывать на победу над пандемией COVID в 2021 году.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ опубликовали временные рекомендации по использованию вакцины от COVID американской компании Moderna. Согласно этим рекомендациям, вакцинировать следует людей старше 18 лет.

Кроме этого в ВОЗ сообщали, что COVID может оставаться на упаковках замороженных продуктов и передаваться человеку. Таким образом, коронавирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения.

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