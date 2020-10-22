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Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 15:50
Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса. На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.

Напомним, разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ориентировочные сроки завершения ее изготовление.

Также РБК-Украина рассказывало, когда разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют начать испытания на людях.

Больше об украинской вакцине вы можете узнать в материале РБК-Украина "Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат".

Добавим, недавно в Бразилии заявили о смерти участника клинических испытаний вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Государство профинансирует изготовление украинской вакцины от COVID-19
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Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат
Марианна Присяжнюккорреспондент РБК-Украина Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат