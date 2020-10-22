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Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 15:50
Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від коронавірусу. На виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, на повному фінансуванні виготовлення української вакцини від COVID-19 наполягає президент Володимир Зеленський.

"Будуть зроблені розрахунки. І я вважаю, що у повному обсязі ми профінансуємо це збоку держави. Саме виготовлення цієї вакцини", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, розробник української вакцини від COVID-19 назвав орієнтовні терміни завершення її виготовлення.

Також РБК-Україна розповідало, коли розробники української вакцини від коронавірусу планують почати випробування на людях.

Більше про українську вакцину ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Розробник "української вакцини" від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат".

Додамо, нещодавно у Бразилії заявили про смерть учасника клінічних випробувань вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

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Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Держава профінансує виготовлення української вакцини від COVID-19
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Розробник "української вакцини" від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат
Маріанна Присяжнюккореспондент РБК-Україна Розробник "української вакцини" від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат