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Украина получит вакцину от коронавируса собственного производства через год

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 08:38
Украина получит вакцину от коронавируса собственного производства через год Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Украина получит свою вакцину от COVID-19 через год. Сейчас ищут партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

По его словам, вакцина - это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект.

"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.

Ученый рассказал, что следующие этапы предполагают проведение клинических испытаний - непосредственное тестирование препарата на людях. Исследователи планируют перейти к клинической фазе через три месяца.

"Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы начать производство этого препарата. Сегодня встречались с несколькими учреждениями и пока остановили свой выбор на компании "ФармаК". Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы соответствовать международным стандартам по производству вакцины", - рассказал Фаворов.

Напомним, группа ученых презентовала президенту Украины Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19.

Отметим, Минздрав не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса.

До этого министр Максим Степанов не исключал закупку российской вакцины от коронавируса.

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