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Для рассмотрения в судах "дел Майдана": Рада взялась за процедуру заочного ареста

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 11:39
Для рассмотрения в судах "дел Майдана": Рада взялась за процедуру заочного ареста Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Народные депутаты приняли за основу законопроект №2164.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 299 парламентариев.

Проект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Закон предусматривает два основания для объявления розыска подозреваемого:

  • если местонахождение подозреваемого неизвестно;
  • если подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

Документ разрешает рассмотрение ходатайства об аресте и его избрании в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК Украины.

Предусмотрено, что в случае ареста подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске срок действия постановления не указывается и размер залога не определяется.

Определены основания для специального досудебного расследования или специального судебного производства:

  • уклонение от явки по вызову следователя, прокурора или судебный вызов следственного судьи, суда;
  • вынесение постановления об объявлении подозреваемого, обвиняемого в розыск по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 281 УПК.

Документ предусматривает возможность завершить уголовные производства, в которых были вынесены постановления о проведении специального досудебного расследования, однако они не были еще переданы в суд.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала парламентариев поддержать данный проект закона.

Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина ранее заявлял, что нардепы не хотят принимать законопроект о заочном расследовании из-за опасений, что этот закон может быть использован против них.

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