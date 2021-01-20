Еврокомиссия начала консультации по реформированию Шенгенской зоны

Европейская комиссия начала публичные консультации по реформированию Шенгенской зоны. Консультации продлятся до 16 марта.

Об этом сообщает Agenc Europe.

Отмечается, что реформирование Шенгенской зоны запланировано на первую половину 2021 года.

"Граждане, бизнес, организации гражданского общества, и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта", - говорится в сообщении.

Консультации с членами Европейского парламента и министрами внутренних дел стран-членов ЕС были проведены 30 ноября во время первого "Шенгенского форума".

Ранее РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила работы Шенгенской зоны. Он уверен, что нужно усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма.

Также сообщалось, что в Евросоюзе ужесточили визовый контроль для иностранных граждан. В частности, предусматривается сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.