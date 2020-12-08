ЕС одобрил ужесточение визового контроля для иностранцев

Совет Европейского союза и Европейский парламент согласовали промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS). Она предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС, включая сбор новой биометрической информации.

Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС улучшает свою Визовую информационную систему, инструмент, используемый властями для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону", - говорится в сообщении.

Так, о сновными целями поправки к постановлению являются:

дальнейшее усиление безопасности процедуры краткосрочной визы;

включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS;

обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.

Согласно новым правилам, в VIS будет заноситься не только информация о краткосрочных визах, но и долгосрочные визы и разрешения на проживание. Также в систему будет заноситься скан страницы с биографическими данными паспорта, что упростит возвращение незаконно пребывающих граждан третьих стран.

Кроме этого, в целях борьбы с торговлей детьми в соответствии с новым постановлением возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижен с 12 до шести лет.

Решение носит промежуточный характер, для его вступления в силу еще потребуется ряд юридических этапов, включая окончательное утверждение финального документа Советом ЕС, поэтому дата его вступления в силу еще не определена.

Напомним, ранее правительство Мальты изменило условия получения так называемых золотых паспортов.