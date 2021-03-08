Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID

По состоянию на 8 марта в девяти регионах превышена норма госпитализации пациентов с COVID, которая влияет на адаптивный карантин в Украине . По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения .

Всего норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях.

Среди них четыре региона "красной зоны" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой зоне" - Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и с сегодняшнего дня Тернопольская области.

Также в "оранжевой зоне" остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.