Еще одна область превысила норму по госпитализации пациентов с COVID

По состоянию на 8 марта в девяти регионах превышена норма госпитализации пациентов с COVID, которая влияет на адаптивный карантин в Украине. По сравнению со вчерашним днем этот список пополнила Тернопольская область.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Всего норма госпитализации, которая составляет не более 60 на 100 тысяч населения, превышена в девяти областях.
Среди них четыре региона "красной зоны" - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "оранжевой зоне" - Киев, Винницкая, Николаевская, Хмельницкая и с сегодняшнего дня Тернопольская области.
Также в "оранжевой зоне" остаются Харьковская, Сумская, Львовская, Киевская и Донецкая области.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев останется в "оранжевой зоне" карантина в течение двух месяцев. В связи с этим усилится контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе над развлекательными центрами, фитнес-клубами и вузами.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на 8-9 марта 5 специальных рейсов из "красной зоны" карантина.