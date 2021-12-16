Еще четыре области могут выйти из "красной" зоны: перечень регионов

"Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

Министерство уже инициировало созыв комиссии ТЭБ и ЧС для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения, сообщил министр.

Также он напомнил, что Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года, как одного из эффективных методов сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Сколько областей в "красной" зоне

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей: