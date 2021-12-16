"Оранжевых" областей нет. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны

В Украине сегодня вышли из "оранжевой" зоны все области. По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны.

О том, как области поделились на "желтую" и "красную" зоны, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская.

Ограничения "желтой" зоны

В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую.

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.

Ограничения "красной" зоны

Запрещено:

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов: