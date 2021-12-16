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"Оранжевых" областей нет. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны

Новина українською →
Киев, Четверг 16 декабря 2021 08:54
"Оранжевых" областей нет. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны Фото: в Украине нет "оранжевых" областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня вышли из "оранжевой" зоны все области. По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны.

О том, как области поделились на "желтую" и "красную" зоны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

&quot;Оранжевых&quot; областей нет. Как регионы поделились на &quot;желтую&quot; и &quot;красную&quot; зоны

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая,
  14. Винницкая,
  15. Хмельницкая,
  16. Закарпатская,
  17. Одесская.

Ограничения "желтой" зоны

В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  1. Волынскую,
  2. Житомирскую,
  3. Запорожскую,
  4. Киевскую,
  5. Николаевскую,
  6. Сумскую,
  7. Черкасскую,
  8. Черниговскую.

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.

Ограничения "красной" зоны

Запрещено:

  • работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

  • "зеленый" сертификат о вакцинации;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;
  • сертификат о выздоровлении.
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