Дожди, мокрый снег и до -10: прогноз на первые дни декабря

Декабрь в Украине начнется с дождей и мокрого снега в части областей Украины. Ночная температура воздуха местами опустится до -10 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 1 декабря

Первый день декабря жителям северных, южных и части центральных областей запомниться мокрым снегом, который будет идти как днем, так и ночью. В остальных областях будет солнечно с прояснением и без осадков.

Температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +2 градусов. Ночью в северных, центральных и восточных областях термометры покажут от 0 до -4 градусов, на западе ожидается от -3 до -9. Только в южных областях ночью прогнозируют от 0 до +3.

Прогноз на 2 декабря

В среду к мокрому снегу добавятся незначительные дожди. Осадки стоит ожидать в северных, большинстве центральных, а также южных областях. Запад и восток останутся без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов, только на юге воздух нагреется до +5.

Ночью в южных областях термометры покажут от -1 до +3, в центральных, восточных и северных областях ночью от -1 до -4. Наиболее прохладней будет на западе, где температура будет колебаться от -3 до -10.

Прогноз на 3 декабря

В четверг мокрый снег с дождем уйдут с юга, но распространятся на восточные области. Без осадков в западных, Одесской, Николаевской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях. Температура днем будет колебаться от -1 до +5.

Ночью термометры на западе снова покажут от -3 до -10 градусов, а в южных областях ночью будет от -1 до +3. На остальной территории страны ночью прогнозируют от -1 до -4.

Прогноз на 4 декабря

Перед выходными погода в Украине улучшится. Осадки в виде значительных дождей прогнозируют только на Закарпатье. Температура воздуха днем резко возрастет до +4...+8 на западе и востоке и до +1...+5 в центральных, северных и восточных областях. Ночью также потеплеет: прогнозируют от -3 до +5.

Напомним, недавно синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца 30 ноября. Ожидался мокрый снег и порывы ветра до 20 метров в секунду.