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Запрет на пропуск через КПВВ "Станица Луганская" продлили до середины ноября

Новина українською → Луганская область, Среда 28 октября 2020 14:09
Запрет на пропуск через КПВВ "Станица Луганская" продлили до середины ноября Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлили до 15 ноября. Причиной тому является распространение коронавируса в ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В ООС говорят, что ситуация на оккупированной территории критическая, существенно ухудшает состояние дел из-за отсутствия достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 час. 59 мин 15 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в пункте пропуска лишь по отдельному решению командующего. Также граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, могут быть пропущены к месту регистрации.

Напомним, Кабмин усилил контроль в приграничных районах Луганской области.

В начале октября пункт пропуска "Станица Луганская" закрывали на несколько дней из-за масштабных пожаров в Луганской области.

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