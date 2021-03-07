Донецкая область без тепла: полиция возбудила дело против "Донецкоблгаза"

В Донецкой области полиция открыла дело против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа. Дело было открыто по статье "самоуправство" (ст. 356 КК Украины)
Он отметил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.
"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.
Донецкая ОГА скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения", - написал Кириленко.
Он добавил, что газоснабжение было возобновлено в котельных, а также восстановлена их работу в нормальном режиме.
Напомним, компания "Донецкоблгаз" 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области.
Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогаза" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ пока не решен вопрос относительно задолженности.