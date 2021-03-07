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Донецкая область без тепла: полиция возбудила дело против "Донецкоблгаза"

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области полиция открыла дело против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа. Дело было открыто по статье "самоуправство" (ст. 356 КК Украины)

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Он отметил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.

"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.
Донецкая ОГА скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения", - написал Кириленко.

Он добавил, что газоснабжение было возобновлено в котельных, а также восстановлена их работу в нормальном режиме.

Напомним, компания "Донецкоблгаз" 6 марта прекратила поставки газа на тепловые объекты Донецкой области.

Ранее компания "Донецкоблгаз" ответила "Нафтогаза" на призыв возобновить поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго". В компании заявили, что отказываются поставлять газ пока не решен вопрос относительно задолженности.

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Новости Украины Донецкая областьуголовное дело
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