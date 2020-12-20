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На Донбассе в воскресенье боевики пять раз нарушили перемирие

Автор: Роман Тверденко

Боевики на Донбассе пять раз открыли огонь по украинским позициям в воскресенье. Погибших и раненых среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Возле населенного пункта Пески боевики стреляли из автоматических станочных гранатометов, возле Авдеевки и Водяного на Приазовье - с ручных противотанковых гранатометов, а районе Павлополя - из стрелецкого оружия. Ближе к вечеру возле Пивденного открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем и стрелецкого оружия.

Поскольку выстрелы были неприцельными, никто из украинских военных не пострадал. Украинская сторона не открывала огонь в ответ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 19 декабря, российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Кроме того, в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

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