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Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 20 декабря 2020 08:07
Боевики семь раз нарушали "тишину" на Донбассе Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки, 19 декабря, российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Так, оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. Недалеко от населенного пункта Шумы боевики вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов оккупанты совершили провокационный обстрел позиций ООС в пригороде Авдеевки. А вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, враждебную огневую активность была замечена и неподалеку Павлополя, где для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного.

При этом с 20 декабря режим "тишины" на Донбассе сохраняется.

Напомним, в течение прошлых суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.

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