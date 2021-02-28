На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка

Он отметил, что снайперские группы приезжают на Донбасс на короткий период времени, в течение которого они отрабатывают элементы для повышения своих навыков и проверяют новое вооружение.

"Если заходят российские подразделения, или это могут быть даже отдельные группы из состава первого-второго армейского корпуса, то они уже используют наиболее новейшие винтовки - это крупнокалиберные винтовки, это винтовки, которые выпуска 2010-2012 годов - те, которые как раз испытываются в боевых условиях - та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы - это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от двух с половиной тысяч метров и дальше", - сказал Скибицкий.