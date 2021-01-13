Дети до 10 лет должны ходить в школу, - Рубан
В Госпотребслужбе Киева выступили за возобновление очного обучения в школах. В частности, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава Госпотребслужбы города Олег Рубан.
По его словам, сейчас стоит вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.
"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - отметил он.
Рубан отметил, что с мая заболел 1,7% детского населения 10 лет.
Напомним, 11 января столичные школьники вышли с зимних каникул. Однако обучение для них проходит в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.
Ранее в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауна.