ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дети до 10 лет должны ходить в школу, - Рубан

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 10:48
Дети до 10 лет должны ходить в школу, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Госпотребслужбе Киева выступили за возобновление очного обучения в школах. В частности, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" глава Госпотребслужбы города Олег Рубан.

По его словам, сейчас стоит вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.

"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - отметил он.

Рубан отметил, что с мая заболел 1,7% детского населения 10 лет.

Напомним, 11 января столичные школьники вышли с зимних каникул. Однако обучение для них проходит в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.

Ранее в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество школа Локдаун
NEWS
Украина может вернуться к адаптивному карантину
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Украина может вернуться к адаптивному карантину
DAILY
"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам