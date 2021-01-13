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Діти до 10 років повинні ходити в школу, - Рубан

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 10:48
Діти до 10 років повинні ходити в школу, - Рубан Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Держпродспоживслужбі Києва виступили за відновлення очного навчання в школах. Зокрема, що діти до 10 років повинні почати ходити до школи.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" голова Держспоживслужби міста Олег Рубан.

За його словами, зараз стоїть питання щодо психологічної та емоційної підтримки дітей, які знаходяться на дистанційному навчанні.

"Навчання, яке сьогодні організовують для 1-4 класів, його треба переглядати. Провели аналіз, що дітей до 10 років доцільно направляти в школи. Вони не є рушійною силою епідпроцесу і хворіють дуже мало. Небезпеку може викликати лише захворювання педагогічного складу", - зазначив він.

Рубан зазначив, що з травня захворіло 1,7% дитячого населення 10 років.

Нагадаємо, 11 січня столичні школярі вийшли із зимових канікул. Однак навчання для них проходить у дистанційному форматі на час дії жорсткого карантину в Україні.

Раніше у КМДА розповіли, які обмеження будуть діяти в Києві на час локдауну.

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Діти до 10 років повинні ходити в школу, - Рубан
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