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COVID-вакцинация в Украине: сколько денег из бюджета пойдет на прививки в 2021 году

Автор: Ульяна Безпалько

Министерству здравоохранения Украины направили 4 миллиарда гривен из бюджета на проведение вакцинации украинцев против коронавируса в 2021 году. Часть этих средств осталась из так называемого "ковидного" фонда, созданного в прошлом году.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос РБК-Украина.

В Министерстве сообщили, что получили 1,38 млрд гривен за счет остатков средств, которые были выделены из фонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году на одну из бюджетных программ.

Эта программа предусматривала "обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья" на вспышку COVID-19, а также обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты.

"Кроме того, информируем, что Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" предусмотрено еще 2,6 млрд гривен", – отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения изменило национальный план вакцинации. Теперь президент страны Владимир Зеленский и другие чиновники смогут привиться от коронавируса.

Отметим, массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Прививки делают вакциной Covishield Oxford-AstraZeneca. В Украину пока поступило 500 тысяч доз, очередная партия ожидается в начале марта.

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