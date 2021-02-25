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COVID-вакцинация в Украине: как фиксируют данные о прививках

Автор: Ульяна Безпалько, Роман Тверденко

Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Он отметил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку", - сказал Животенюк.

Также Животенюк рассказал, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

На сегодня в Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

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