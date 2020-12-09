Из COVID-фонда уже использовали более 45 млрд гривен

Из Фонда борьбы с COVID-19 использованы уже 45,4 млрд грн. Таковы данные по состоянию на 7 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По состоянию на 7 декабря 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 45,4 млрд грн. Из них на здравоохранение использовано 12 млрд грн из 23,8 млрд грн выделенных средств, или 50%", - указано в сообщении.

На закупку аппаратов ИВЛ направлено 63 млн грн из предусмотренных 100 млн грн. На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовали 1 млрд грн из выделенных 4 миллиардов.

Указано, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом потратили 1,5 млрд грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам направили 5,3 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

Кроме средств фонда, мероприятия по противодействию COVID-19 финансируются и из других источников. По программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением коронавирусной болезни.

По состоянию на 3 декабря из средств местных бюджетов израсходовано 4,4 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, на 20 ноября из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 41 млрд грн.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров планирует выделить Министерству социальной политики 9,741 млрд гривен из Фонда борьбы с СОVID-19.

Кроме того, в Фонд борьбы с COVID-19 направят 8,9 млрд гривен. Это предусматривает закон, который 28 ноября вступил в силу.